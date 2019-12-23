https://static.news.ru/photo/3880bd2c-2646-11ea-b0fe-fa163e074e61_660.jpg Джеки Чан Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайско-американский актёр Джеки Чан рассказал, что чуть не погиб во время съёмок нового боевика «Авангард».

На пресс-конференции он заявил, что оказался в ловушке под камнями и чуть не утонул во время работы над сценой, которую снимали в море, сообщает The Star Online.

Я внезапно почувствовал себя действительно напуганным, и мое тело начало дрожать. Я мог бы так просто погибнуть, — сказал артист.

По его словам, съёмочная группа оперативно среагировала и вытащила его из воды. Позже Чан ещё некоторое время успокаивал режиссёра картины Стэнли Тонга, который был шокирован случившимся.

Летом 2019 года Джеки Чан должен был представить в России фильм «Тайна печати дракона», но из-за изменений в графике не смог приехать на встречу с поклонниками.