https://static.news.ru/photo/be9f7f76-d833-11e9-862a-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/ZUMAPRESS.com

Актёр Джеки Чан принёс свои извинения за то, что не смог лично присутствовать на российской премьере блокбастера «Тайна печати дракона».

Хочу поприветствовать друзей из русскоязычных регионов и моих поклонников, я знаю, что недавно должен был поехать в Россию и встретиться с вами, но по ряду причин к великому сожалению я не смог поехать, извините, пожалуйста, — сказал актёр в видеообращении, транслировавшемся CGTN .

Джеки Чан добавил: «Прошу прощения» по-русски и поблагодарил российских поклонников за многолетнюю поддержку.

Как писал News.ru ранее, конкурсный управляющий «Русской фильм группы» обратился с иском с требованием взыскать с китайской China Film Group, актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей. Причина в неполучении прибыли от фильма «Тайны печати дракона».