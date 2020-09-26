Джеймс Кэмерон закончил съёмки продолжения «Аватара»

https://static.news.ru/photo/f547014c-0169-11eb-82b2-fa163e074e61_660.jpg Съёмки фильма «Аватар 2» Фото: kinopoisk.ru

Канадский режиссёр Джеймс Кэмерон сообщил, что завершил съёмки фильма «Аватар 2». Работа над третьей частью также находится в финальной стадии.

Кэмерон провёл онлайн-встречу с актёром Арнольдом Шварценеггером, во время которой напомнил, что сейчас находится в Новой Зеландии. По его словам, команде осталось доделать 10% всей работы над картинами.

«Аватар 2» уже готов, и мы на 95% закончили «Аватар 3», — заявил кинематографист.

Он подчеркнул, что из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса команда потеряла 4,5 месяца производства фильмов. Из-за этого премьеру пришлось отложить на 2022 год.

Это не означает, что у меня есть дополнительный год, чтобы закончить фильм, потому что в день выхода «Аватара 2» мы просто начнём работать над завершением «Аватара 3», — сказал режиссёр.

Ранее продюсер Джон Ландау показал фотографии рабочего процесса над сиквелами фильма «Аватар», на которых актриса Сигурни Уивер принимает участие в подводных съёмках. Она сыграла в оригинальном фильме 2010 года, в котором её героиня погибла, писал NEWS.ru.