Джеймс Ганн выбрал лучшего Бэтмена

https://static.news.ru/photo/d10bca9c-83a6-11ea-a3b3-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Ганн Фото: Clinton Wallace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Джеймс Ганн поделился, в исполнении какого актёра ему больше всего нравится Бэтмен. По его мнению, лучше всех в образе Брюса Уэйна смотрелся Кристиан Бейл, сыгравший в трилогии Кристофера Нолана.

Ганн провёл в очередной раз сессию «вопрос-ответ», находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Во время беседы с подписчиками он не стал уточнять, почему его выбор пал на Бейла, передаёт ComicBook.

Он также отметил , что несмотря на то, что у Человека-паука в исполнении Тоби Магуайра отличное чувство юмора, его любимого Питера Паркера сыграл Том Холланд.

Как писал NEWS.ru, Джеймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. В него попал фильм «Ночной дозор» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.