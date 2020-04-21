Джеймс Ганн выбрал лучшего Бэтмена

Американский режиссёр Джеймс Ганн поделился, в исполнении какого актёра ему больше всего нравится Бэтмен. По его мнению, лучше всех в образе Брюса Уэйна смотрелся Кристиан Бейл, сыгравший в трилогии Кристофера Нолана.
Ганн провёл в очередной раз сессию «вопрос-ответ», находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса. Во время беседы с подписчиками он не стал уточнять, почему его выбор пал на Бейла,
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Как писал NEWS.ru, Джеймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. В него попал фильм «Ночной дозор» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.
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