Джеймс Ганн раскрыл шансы на возвращение Таноса в историю Marvel

Американский режиссёр Джеймс Ганн заявил, что злодей Танос скорее всего не вернётся в фильмы вселенной Marvel. Персонаж появился в пяти картинах супергеройской серии.
Ганн пообщался с подписчиками в Instagram, и поделился деталями будущих фильмов Marvel. По его словам у создателей и так достаточно историй, которые можно раскрыть в фильмах, поэтому Таноса нет смысла возвращать,
Впервые злодей был показан в фильме «Мстители» в 2012 году и позже стал главным противником супергероев.
Как писал NEWS.ru, Джеймс Ганн, известный как создатель серии фильмов «Стражи Галактики», рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин.
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