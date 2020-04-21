Джеймс Ганн раскрыл шансы на возвращение Таноса в историю Marvel

https://static.news.ru/photo/616823d4-83ab-11ea-93a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Global Look Press

Американский режиссёр Джеймс Ганн заявил, что злодей Танос скорее всего не вернётся в фильмы вселенной Marvel. Персонаж появился в пяти картинах супергеройской серии.

Ганн пообщался с подписчиками в Instagram, и поделился деталями будущих фильмов Marvel. По его словам у создателей и так достаточно историй, которые можно раскрыть в фильмах, поэтому Таноса нет смысла возвращать, передаёт MovieWeb.

Впервые злодей был показан в фильме «Мстители» в 2012 году и позже стал главным противником супергероев.

Как писал NEWS.ru, Джеймс Ганн, известный как создатель серии фильмов «Стражи Галактики», рассказал, с кем из героев вселенной Marvel он бы провёл карантин.