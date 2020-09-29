Джеймс Ганн назвал Харли Квинн любимым персонажем DC

https://static.news.ru/photo/b09c4ce6-0227-11eb-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Atlas Entertainment/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Джеймс Ганн заявил, что Харли Квинн — его любимый персонаж вселенной комиксов DC. Он также отметил, что исполняющая её роль Марго Робби — лучшая актриса.

Ганн опубликовал в Instagram фан-арт новой части фильма «Отряд самоубийц», режиссёром которого он выступил. Один из подписчиков оставил комментарий, в котором заявил, что продюсеры заставили его добавить Харли Квинн в картину.

Она, наверное, мой любимый персонаж DC. А Марго Робби, наверное, лучшая актриса, с которой я когда-либо работал, без исключений, — ответил кинематографист.

Ранее NEWS.ru писал, что Джеймс Ганн поработает над спин-оффом «Отряда самоубийц». Стриминговый сервис HBO Max выпустит проект в формате мини-сериала.