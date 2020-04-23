Джеймс Ганн назвал десять самых недооценённых сериалов

https://static.news.ru/photo/2aa12cf4-8556-11ea-9c25-fa163e074e61_660.jpg Фото: F. Sadou/Global Look Press

Американский режиссёр Джеймс Ганн опубликовал список десяти самых недооценённых, на его взгляд, сериалов последних лет. Он предложил шоу для тех, кому нечем заняться во время изоляции из-за пандемии коронавируса.

Ганн составил перечень проектов, который опубликовал в Twitter. Первым в своём списке он упомянул комедийную драму «Патриот» Стивена Конрада, которую создатель «Стражей Галактики» порекомендовал поклонникам «Лучше звоните Солу». Далее он посоветовал «детское шоу для взрослых» под названием «Чудошоузен» 2005 года.

Here are the 10 Most Underrated, Binge-Worthy Shows of the 2000's to fill your time in Quarantine:



PATRIOT @StevConrad 's show on Amazon Prime is an absolute masterpiece of drama, intrigue, suspense, and comedy. If you love Better Call Saul (I do), you're going to love it. pic.twitter.com/Y3hT5VWEV6 — James Gunn (@JamesGunn) April 22, 2020

Кинематографист упомянул драму «Королевство», рассказывающую о семье борцов MMA. Затем он отметил реалити под названием The Joe Schmo Show («Шоу дурака Джо»), в котором все участники — актёры, кроме одного мужчины: его убедили, что он участвует в настоящем конкурсе.

Ганн рассказал о многосерийной документалке Karachi Kops («Копы из Карачи»), рассказывающей о суровых буднях пакистанских полицейских. Он выделил комедию «Мастера вечеринок» о начинающих голливудских актёрах, которые работают официантами.

Режиссёр упомянул криминальную драму «Правосудие», сделанную в духе вестернов. Ганн рассказал, что ему понравился документальный проект The Vice Guide to Everything («Гид по всему от Vice»), подготовленный известным изданием.

Он также рассказал о проекте First Person («От первого лица»), состоящем из интервью с людьми, имевшими опыт взаимодействия с криминальным миром. И, наконец, артист рассказал о британской криминальной драме «Счастливая долина», которую назвал улучшенной версией американского сериала «C.S.I. Место преступления».

Как писал NEWS.ru, Джеймс Ганн опубликовал список боевиков для просмотра в период изоляции в связи с пандемией коронавируса. В него попал фильм «Ночной дозор» российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.