Джеймс Ганн назвал десять самых недооценённых сериалов

Ганн составил перечень проектов, который опубликовал в Twitter. Первым в своём списке он упомянул комедийную драму «Патриот» Стивена Конрада, которую создатель «Стражей Галактики» порекомендовал поклонникам «Лучше звоните Солу». Далее он посоветовал «детское шоу для взрослых» под названием «Чудошоузен» 2005 года.

Here are the 10 Most Underrated, Binge-Worthy Shows of the 2000's to fill your time in Quarantine:



PATRIOT @StevConrad 's show on Amazon Prime is an absolute masterpiece of drama, intrigue, suspense, and comedy. If you love Better Call Saul (I do), you're going to love it. pic.twitter.com/Y3hT5VWEV6