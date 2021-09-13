Джефф Бриджес сообщил, что его рак ушёл в ремиссию

Голливудский актёр Джефф Бриджес заявил о том, что его рак перешёл в стадию ремиссии. Об этом сообщает портал TMZ. Год назад у звезды обнаружили лимфому, но сейчас она уменьшилась в размерах.

Рак у меня вошёл в стадию ремиссии — махина размером 9 на 12 дюймов уменьшилась теперь до крупицы. Covid — далеко в зеркале заднего вида. Эта болезнь хорошенько надрала мне зад, но я поставил оба компонента вакцины и чувствую себя гораздо лучше, — поделился актёр.

Он рассказал, что его собственное дыхание в аппарате напоминало тяжёлые «вдохи и выдохи Дарта Вейдера», но сейчас ему гораздо легче. Бриджес намерен вернуться к съёмкам мини-сериала компании FX «Старик».

Ранее первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что возвращение к обычной, доковидной жизни сегодня во многом зависит от самих жителей России. Он призвал всех россиян как можно скорее привиться против коронавируса, в стране для этого есть все возможности. Фисенко привёл в пример российские разработки противовирусных препаратов, моноклональных антител и препарат для лечения цитокинового шторма.