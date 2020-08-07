Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в биографическом фильме

https://static.news.ru/photo/b2f61948-d916-11ea-9a85-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/jaredleto

Американский актёр и музыкант Джаред Лето подтвердил, что он исполнит главную роль в ленте, рассказывающей о жизни знаменитого художника.

Об этом сообщил в своём Instagram сам фронтмен Thirty Seconds to Mars.

Да, это правда, я буду играть Энди Уорхола в одном из будущих фильмов. Я так благодарен и взволнован этой возможностью. <...> Энди, мы скучаем по тебе и твоему гению, — написал Лето.

Вероятно, фильм будет снят по книге «Уорхол: биография» Виктора Бокриса, изданной в 1989 году. Джаред Лето приобрёл права на неё вместе с продюсером Майклом Де Лукой. Сценарий, по слухам, напишет Теренс Уинтер («Клан Сопрано», «Волк с Уолл-стрит»), уточняет Buro.

Несмотря на то, что пока неясно, когда будет сниматься и выйдет фильм, поклонники уже не сомневаются, что Лето получит «Оскара» за главную мужскую роль. В 2014 году он уже стал обладателем золотой статуэтки за лучшую мужскую роль второго плана в ленте «Далласский клуб покупателей».

Энди Уорхол — знаменитый американский художник, дизайнер, режиссёр и писатель, одна из ключевых фигур в современном искусстве и поп-арте в частности. Он скончался в 1987 году в возрасте 58 лет.

Как писал NEWS.ru ранее, в Москве выставку «Я — Энди Уорхол», которая должна была открыться 24 апреля, пришлось отложить. О новых датах проведения станет известно позднее. Экспозицию пришлось отменить из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.