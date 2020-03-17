https://static.news.ru/photo/2cd98c7c-684c-11ea-9d96-fa163e074e61_660.jpg Джаред Лето Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американский актёр и музыкант Джаред Лето рассказал, что пропустил новости об объявлении пандемии коронавируса. Это случилось из-за того, что он находился 12 дней в пустыне, где занимался медитацией.

Лето рассказал в Instagram, что всё время, что он находился в комплексе для медитаций, он был полностью изолирован, в том числе от какой-либо связи.

Вчера мы вышли в совершенно другой мир. Мир, который изменился навсегда. Мягко говоря, произошёл взрыв сознания, — написал артист.

Актёр выразил надежду, что со всеми всё будет в порядке, и призвал подписчиков беречь себя.

Недавно Джаред Лето рассказал, что едва не сорвался со скалы, находясь на отвесной скале на высоте более 180 метров. Он вовремя заметил, что его страховочный трос едва не порвался из-за трения об острый камень, писал NEWS.ru.