Джаред Лето получил антипремию «Золотая малина» Джаред Лето получил «Золотую малину» за роль в фильме «Морбиус»

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский актер Джаред Лето получил антипремию «Золотая малина» за главную роль в фильме «Морбиус». Об этом сообщают организаторы. Лауреатов традиционно объявляют за день до вручения главной кинопремии Голливуда «Оскар».

Худшей актрисой второго плана стала партнерша Лето по «Морбиусу» Адриа Архона. Также «Золотую малину» получил Том Хэнкс за второстепенную роль в фильме «Элвис».

Не обошли организаторы стороной «Пиноккио» от студии Disney, а также картину «Блондинка» о Мерилин Монро. Последняя удостоилась сразу двух «Малин» — за худший фильм и худший сценарий.

Худшей актрисой при этом организаторы назвали саму премию — из-за ошибки, в результате которой в номинацию попала 12-летняя актриса.

«Золотая малина» была придумана в 1981 году публицистом Джоном Уилсоном. Антинаграда отмечает худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Рассматривается как дополнение к премии «Оскар» — по традиции номинанты «Золотой малины» оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день до лауреатов «Оскара».

Премия присуждается по итогам голосования членов так называемого Фонда «Золотая малина» (Golden Raspberry Award Foundation, GRAF). В фонд входят более 500 анонимных членов из 12 стран, голосование происходит по почте. Призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше $5.