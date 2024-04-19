Дюжев рассказал о том, что питает кинохудожников Дюжев: ММКФ стал для России способом общения с западными киношниками

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Дмитрий Дюжев

Московский международный кинофестиваль стал средством общения российских актеров с зарубежными коллегами, рассказал NEWS.ru актер Дмитрий Дюжев. По его словам, кинематографисты — это люди, как будто бы не имеющие места рождения и живущие мировой и общечеловеческой философией, и они всегда ждут фестиваля, чтобы обменяться впечатлениями о чужих работах. Он подчеркнул, что в конкурсе ММКФ присутствует множество работ из разных стран, а проведение фестиваля не останавливают ни политические, ни погодные сложности.

Этих людей впечатляет сущность человеческая, и в этом смысле необходимо общаться с зарубежными коллегами. <...> Это та необходимость, которая всегда, во все времена питала кинохудожников, — подчеркнул Дюжев.

Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков ранее отметил, что мероприятие хорошо тем, что на нем представлены разнообразные фильмы. Кроме того, во всех представленных картинах нет того, что противоречило бы Конституции РФ, например воспевания ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, ни один фильм не содержит того, против чего Россия протестует.