Дюжев призвал не оставлять «безнаказанными» публикации журналистов

Известный российский актёр Дмитрий Дюжев прокомментировал публикации, в которых говорилось о том, что его выгнали с одного модного показа после высказывания в адрес кутюрье Валентина Юдашкина. Он на своей странице в Instagram призвал коллег «перестать оставлять безнаказанными слова журналистов».

По данным СМИ, Дюжев якобы сказал, что все мы живем «одним днем». «Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно», — такие слова приписываются Дюжеву, сказанные в адрес модельера Валентина Юдашкина. Актёр написал, что вся эта история является «фарсом» и «подлостью».

После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил «ответ» в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей, — написал Дюжев.

Он отметил, что вся эта история никак не скажется на отношениях с семьей Юдашкина. Однако Дюжеву, по его словам, был нанесен ущерб — в частности, относительно репутации, а семье и друзьям это причинило «боль».

Дорогие коллеги, мне кажется, пора переставать оставлять это безнаказанным, — добавил артист.

Свою публикацию он сопроводил тэгом «суд».

Ранее сообщалось, что Дюжева, который играл одну из главных ролей в «Бригаде», выгнали с модного показа после его слов о модельере Валентине Юдашкине. Это произошло во время крупного мероприятия в Кремле. Причиной стало то, что Дюжев в своей речи косвенно упомянул о болезни артиста. Об этом сообщалось на странице в Instagram novosti_celebrities. Артист заявил, что все мы живём одним днём и когда перейдём в «мир иной», никто не знает.

Юдашкин с женой стояли рядом. Очевидцы считают, что Дюжев не собирался никого оскорблять, но его всё-таки попросили покинуть мероприятие.