«Дюна» Дени Вильнёва получила новую дату мировой премьеры

Мировая премьера фантастической ленты «Дюна» по одноимённому роману Фрэнка Герберта режиссёра Дени Вильнёва получила новую дату — её перенесли почти на три недели: с 1 октября на 22 октября. В России картину покажут 16 сентября. Впервые фильм покажут на 78-м кинофестивале в Венеции 3 сентября.

Схему релиза студия Warner Bros. сохранила прежней — блокбастер остался в списке гибридных премьер, в день старта проката в США «Дюну» также выпустят на потоковом сервисе HBO Max.

Главную роль герцога-сверхчеловека Пола Атрейдеса сыграл Тимоти Шаламе. Компанию на экране ему составили Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Зендая и Джейсон Момоа.

«Дюну» планировали запустить в прокат в ноябре 2020-го, но позже премьеру перенесли из-за пандемии COVID-19.

Первый том из цикла книг Фрэнка Герберта опубликовали в 1965-м. Роман повествует о галактической империи будущего, центром которой является пустынная планета Арракис. В 1984-м вышла одноимённая экранизация режиссёра Дэвида Линча, где главные роли достались Кайлу Маклахлену, Стингу и Патрику Стюарту.

Ранее сообщалось, что потоковый сервис Apple TV+ не спешит объявлять дату выхода экранизации культового цикла романов «Основание» американского писателя Айзека Азимова. Но ситуацию прояснило электронное письмо, полученное подписчиками портала. В сообщении говорится, что релиз проекта запланирован на сентябрь 2021-го.