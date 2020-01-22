https://static.news.ru/photo/a3907c58-3d69-11ea-8682-fa163e074e61_660.jpg Фото: НОН-СТОП ПРОДАКШН

Обладателей национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» наградили в в московском Доме кино.

Второй фильм режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» не только признан лучшим фильмом 2019 года, но и получил призы за лучшую режиссёрскую, операторскую работу и лучшую работу художника, передаёт ТАСС.

Еще раз огромное спасибо, жалко до «Оскара» немножко не дотянули, ну, в следующий раз, — сказал художник фильма Сергей Иванов, принимая приз.

Ранее фильм взял приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы на конкурсной программе «Особый взгляд» в Каннах.

Как уже писал NEWS.ru, американские актёры Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали обладателями премии Гильдии киноактёров США. Феникс стал актёром года за роль Джокера в одноимённом фильме, а Рене Зеллвегер, сыгравшая артистку Джуди Гарлэнд в картине «Джуди», победила в номинации «Лучшая женская роль».