https://static.news.ru/photo/eb9afae6-3611-11ea-982f-fa163e074e61_660.jpg Фото: nonstopkino.ru

Картина «Дылда» российского режиссёра Кантемира Балагова не получила номинацию кинопремии «Оскар».

В категорию «Лучший зарубежный фильм» вошли пять работ, среди которых «Тело Христово» поляка Яна Комаса, македонская лента «Страна мёда» Тамары Котевской и Любомира Стефанова, «Отверженные» француза Ладжа Ли, «Боль и слава» испанца Педро Альмодовара и «Паразиты» режиссёра из Южной Кореи Пон Джун Хо.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдёт в Лос-Анджелесе 10 февраля. 13 февраля были объявлены все номинанты.

Как писал NEWS.ru картина «Дылда» была включена в шорт-лист престижной кинопремии. Всего в список попали девять фильмов.