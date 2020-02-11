Фильмы «Дылда» Кантемира Балагова, «Текст» и «Холоп» Клима Шипенко стали номинантами премии Ассоциации продюсеров кино и телевидеия (АПКиТ). Обе ленты попали в категорию «Лучший полнометражный художественный фильм».
В номинации «Лучший сериал» поборются «Ростов» (НТВ), «Шифр» (Первый канал) и «Эпидемия» (платформа Premier),
Из более чем 400 проектов, чья премьера состоялась в минувшем году на федеральных каналах, видеосервисах и в кинотеатрах, [эксперты] выбрали 32. Борьба за победу развернется в 22 номинациях, — говорится в сообщении.
Премия АПКиТ проводится ежегодно с 2013 года. Она вручается кино- и телепроектам на основании экспертной оценки жюри, состоящего из продюсеров.
Как писал NEWS.ru, «Холоп» стал первым российским фильмом, заработавшим 3 млрд рублей в отечественном прокате. Данные опубликованы на сайте Фонда кино.
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