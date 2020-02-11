https://static.news.ru/photo/511f0b1c-4ce4-11ea-9580-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Холоп» Фото: Yellow, Black & White

Фильмы «Дылда» Кантемира Балагова, «Текст» и «Холоп» Клима Шипенко стали номинантами премии Ассоциации продюсеров кино и телевидеия (АПКиТ). Обе ленты попали в категорию «Лучший полнометражный художественный фильм».

В номинации «Лучший сериал» поборются «Ростов» (НТВ), «Шифр» (Первый канал) и «Эпидемия» (платформа Premier), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АПКиТ.

Из более чем 400 проектов, чья премьера состоялась в минувшем году на федеральных каналах, видеосервисах и в кинотеатрах, [эксперты] выбрали 32. Борьба за победу развернется в 22 номинациях, — говорится в сообщении.

Премия АПКиТ проводится ежегодно с 2013 года. Она вручается кино- и телепроектам на основании экспертной оценки жюри, состоящего из продюсеров.

Как писал NEWS.ru, «Холоп» стал первым российским фильмом, заработавшим 3 млрд рублей в отечественном прокате. Данные опубликованы на сайте Фонда кино.