https://static.news.ru/photo/a5286a9c-3857-11ea-b92f-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.kinolorber.com

Фильмы режиссёров Кантемира Балагова «Дылда» и Андрея Кончаловского «Грех» стали номинантами на премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Суммарно в список конкурсной программы вошли 432 кинопроекта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

Приз на основании экспертного мнения продюсеров лучшим российским фильмам и сериалам, а также представителям кинематографических профессий по традиции ежегодно вручается в марте, — говорится в сообщении.

Согласно условиям, в конкурс попадают фильмы, выходившие в 2019 году на федеральных каналах, относящихся к первому и второму мультиплексу цифрового ТВ России, а также на российских онлайн-платформах. В номинацию «Лучший полнометражный художественный фильм» войдут ленты, появившиеся в указанный период на более чем 100 экранах.

«Дылде» составят конкуренцию 90 картин, среди которых «Холоп» Клима Шипенко, «Аванпост» Егора Баранова и «Бык» Бориса Акопова.

Как писал NEWS.ru, российский актёр и руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» отсутствие фильма «Дылда» Кантемира Балагова в списке номинантов на кинопремию «Оскар».