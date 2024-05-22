«Двойник» Путина высказался о съемках сериала про Жириновского Актер Грачев: спародировать темперамент Жириновского будет сложно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спародировать темперамент основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского при съемках биографического сериала будет сложно, считает актер Дмитрий Грачев, изображающий в юмористических номерах президента России Владимира Путина. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что можно спародировать речь, интонации и движения Жириновского, но важнее отразить его характер.

Конечно, можно спародировать движения, речь, интонацию, но без передачи темперамента этого образа будет очень сложно. Для России Жириновский — историческая личность. Это политик, который очень долго был в числе самых узнаваемых. У него было серьезное влияние на разных этапах развития России, — отметил актер.

По словам Грачева, для актера интересно сыграть такую роль, перевоплотиться в политика, который несколько раз баллотировался в президенты. Артист уверен, что главной задачей будет передать энергетику Жириновского, чтобы его образ сложился.

Кинокритик Александр Шпагин ранее заявил, что Жириновский был «один такой», поэтому сложно подобрать актера, который мог бы идеально его сыграть в сериале. Эксперт подчеркнул, что желательно точно воспроизвести интонации голоса политика, а в российском кинематографе на это способен только народный артист России Сергей Безруков.