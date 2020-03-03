Канал HBO опубликовал тизер мини-сериала «В этом я уверен», в котором Марк Руффало сыграл двух братьев-близнецов.
Проект основан на одноимённом романе американского писателя Уолли Лэмба. Сериал рассказывает о братьях Доминике и Томасе Бердси, которые пытаются преодолеть кризис в отношениях друг с другом. Томас страдает шизофренией, а Доминик хочет вытащить его из лечебницы и учится ухаживать за ним.
Семейная сага между близнецами в истории о предательстве, жертве и прощении, — говорится в описании к ролику.
В проекте также приняли участие Меллиса Лео («Секс в другом городе»), Рози О'Доннелл («Части тела») и Арчи Панджаби («Бруклин 9-9»).
Как писал NEWS.ru, Марк Руффало подтвердил информацию о том, что может принять участие в сериале, созданном на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо. В настоящее время он ведёт переговоры.
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