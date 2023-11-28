Два брака, смерть мамы: где сейчас Александр Носик, забрал ли Мухтара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Носик

Актер Александр Носик прославился благодаря ролям в российских сериалах, однако сейчас информация о нем все реже появляется в СМИ. Чем сейчас занимается артист, что известно о его личной жизни, какова судьба овчарки по кличке Мухтар?

Как прославился Носик

Будущий артист родился в творческой семье: отец Валерий Носик и мать Мария Стерникова были популярными советскими артистами. Сам же Носик-младший хотел быть экономистом и считал работу актера женской профессией.

«Я собирался поступать на экономический факультет в Плехановский университет, но мне не хватило баллов, и я пошел сдавать экзамены в театральный институт. Просто отец меня немного развел, сказав: „Ты хочешь сложностей? Вот и получишь их!“ Ну а потом меня засосало», — признавался Носик в одном из интервью.

В итоге артист окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина, после чего начал играть в театре. С 2011 года Носик преподавал дисциплину «Актерское мастерство» на факультете медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры, а в 2014 году стал сотрудничать со Школой искусств и медиатехнологий Арины Шараповой в Москве и возглавил студию актерского мастерства.

В 2000-х Носик все чаще стал появляться на экране. Он играл и в таких полнометражных фильмах, как «Крыша» и «Большая прогулка», а также в культовом сериале «Спецназ», где его партнерами по съемочной площадке стали Владислав Галкин, Алексей Кравченко, Александр Балуев и Игорь Лифанов.

Однако всенародную славу актер обрел после сериала «Возвращение Мухтара». Носик снимался в картине около двух лет и принял участие примерно в 200 эпизодах. По словам актера, все это время он боролся за его качество и иногда вместе с коллегами дописывал некоторые сцены.

«Я делал своего героя бабником, врединой, я специально по-доброму издевался над собакой, был колючим со своими партнерами, чтобы герой был реальным человеком, потому что не бывает идеальных людей. Хотя нам реально присылали памятку от канала: „Пожалуйста, пусть добрые герои говорят добрее, а злые злее“. Чушь!» — рассказывал о съемках Носик.

Он добавил, что сниматься в сериале было непросто. По словам Носика, процесс осложнялся ленью операторов и собакой, которая ничего не хотела делать без сосисок.

«Да это просто катастрофа, вы что! Причём был такой австрийский сериал — „Рекс“, очень качественный, где потрясающе написанный сценарий с хорошей психологией, и собака была собакой, а не гением. Она была умной хорошей собакой, но она не решала за всех, как у нас. У нас три дурака в отделении и одна умная собака», — отмечал артист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Носик

Завел Носик собаку после съемок «Мухтара»

Актер рассказывал, что с детства в его доме были четвероногие друзья. Любимым фильмом актера был «Белый Бим Черное ухо». В одном из интервью Носик отметил, что собаки — его любимые животные, поэтому сниматься с овчаркой в «Мухтаре» ему понравилось.

«Они с детства были в нашем доме. Это самое любимое животное. И сниматься с псом было легко и интересно», — говорил Носик в интервью RG.RU.

Артист не забирал Мухтара с площадки домой. Известно, что у мамы актера была собака, из-за которой однажды женщина едва не потерялась в Москве.

Что известно о судьбе Мухтара

Немецкая овчарка по кличке Граф сыграла партнера Носика в «Возвращении Мухтара». Известно, что до кино пес служил в полиции и спокойно чувствовал себя на съемочной площадке. В кино Граф снимался почти девять лет.

Граф выполнял все трюки без дублера, даже самые опасные. Пес нередко получал травмы, начиная с разбитого носа, порезанного брюха и заканчивая сломанными лапами. Но все равно возвращался на съемки в боевой готовности, отмечал «Мир 24».

Граф умер в возрасте 10 лет. Об этом стало известно в сентябре 2018 года.

Что известно о личной жизни Носика

Носик с 2011 по 2017 год был женат на Ольге фон Зингер. Женщина работала художником-декоратором. Когда Носик впервые пригласил фон Зингер на постановку со своим участием, она пришла с мамой. Частые расставания из-за съемок артиста и новая карьера девушки в качестве продюсера шоу внесли в отношения недоверие и претензии: оба поняли, что лучше расстаться. По словам близких, развод прошел «без соплей».

Около трех лет назад Носик женился второй раз — на девушке по имени Илона. Супруга младше Носика на 20 лет и является непубличным человеком.

«Кому-то нравится быть в свете прожекторов, кому-то нет. Для меня это профессиональная необходимость. Люди, которые не связаны с этой профессией, зачем им лишнее внимание», — говорил Носик.

В мае 2023 года в семье актера случилось горе: умерла его мама. Стерникова ушла из жизни в собственной квартире в возрасте 79 лет. В последние годы она страдала от болезни Альцгеймера.

«Альцгеймер забирает память, но не физическую силу. Мама много гуляет с сиделкой, даже по три часа. Женщина не отходит от мамы ни на шаг. Они берут с собой собаку и ходят по Москве. В тот день сделали большой круг. Там был один нюанс. Собака дернула сиделку, а был час-пик. Сиделка отпустила маму, и та пошла с толпой в метро», — рассказывал артист в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

В начале сентября 2023 года Носик стал отцом. На свет появилась девочка Валерия.

Читайте также:

Развод, «Солнцепек» и чужая дочь: куда пропал звезда «Спецназа» Кравченко

Сериал «Оборотень» выйдет 26 ноября: при чем здесь «Идентификация Борна»

Роботы, фермеры и Бурунов: о чем самая популярная комедия года в России