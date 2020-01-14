https://static.news.ru/photo/7de81eb8-375e-11ea-81e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор Максим Дунаевский заявил, что не любит, когда режиссёры снимают в картинах своих жён и любовниц. При этом в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!», для которой он написал музыку, главную роль исполнила его четвёртая жена Наталья Андрейченко.

По словам Дунаевского, её привлекли к съёмкам, когда срочно искали замену Анастасии Вертинской. Актрисе не понравились песни к фильму, и она отказалась от роли, сообщает KP.RU.

Когда Вертинская приехала на съёмки и я поставил ей кассету с уже записанными песнями, Настя изменилась в лице: «Я представляла Мэри Поппинс совершенно другой. Своенравной, более приземлённой. Ваши песни совсем не совпадают с тем, что я собиралась играть», — вспомнил эпизод Дунаевский.

Он уточнил, что его тогдашнюю жену Андрейченко увидел режиссёр картины Леонид Квинихидзе, когда случайно оказался у них в гостях. В тот день она и получила главную роль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Наталья Андрейченко шокировала поклонников своей резко постаревшей внешностью, когда появилась на премьере фильма «Конец сезона» в Москве. В России Андрейченко бывает редко, живёт она в Мексике и появляется на родине только на время съёмок в кино или сериалах. Публика не могла пропустить появления 63-летней актрисы. Но многие разочаровались.