«Друзья» Баталова оставили его жену и больную дочь без денег и жилья

https://static.news.ru/photo/f5ba712a-f7ed-11ea-b830-fa163e074e61_660.jpg Алексей Баталов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова актёра Алексея Баталова 85-летняя Гитана Леонтенко и его больная ДЦП 52-летняя дочь Мария остались без недвижимости и средств к существованию.

По словам вдовы актёра, в произошедшем виновны друзья Алексея Баталова актриса Наталья Дрожжина и её муж Михаил Цывин.

Гитана Леонтенко рассказала, что «друзья» актёра оформили у нотариуса доверенность на имущество вдовы и дочери Алексея Баталова.

После оформления доверенности в распоряжении Натальи Дрожжиной и Михаила Цывина оказались третья часть квартиры в Доме на набережной, квартира бабушки дочери актёра на Кутузовском проспекте, мастерская актёра, а также доступ к счетам актёра. Вдова Алексея Баталова отметила, что со счетов начали уходить немалые суммы денег. Почти сразу пропали $107 тысяч.

Гитана Леонтенко призналась, что из ценных вещей от мужа ей остались только золотые часы, передаёт Teleprogramma.pro.

Однако актриса Наталья Дрожжина и её муж Михаил Цывин настаивают, что Гитана Леонтенко сама переписала на них недвижимость.

Сообщается, что они хотели оформить опекунство над больной дочерью Алексея Баталова.

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