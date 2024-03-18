Доверчивостью звезды «Ворониных» воспользовались мошенники Юрист Георгиева: актриса Волкова не сможет вернуть переведенные аферистам деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Волкова

Российская актриса Екатерина Волкова, которая недавно перевела мошенникам 50 тысяч рублей за редкий корм для собак, не сможет вернуть свои средства, заявила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» юрист Алла Георгиева. По словам адвоката, звезде сериала «Воронины» впредь стоит быть бдительнее.

Как пишет издание, Волкова нашла в соцсетях объявление о продаже корма для собак, который сейчас трудно найти в России. Публикация сопровождалась убедительными фотографиями и правдоподобными отзывами покупателей. В результате актриса перевела продавцу 50 тысяч рублей, после чего тот перестал выходить на связь. Товара актриса также не дождалась.

Банк в данном случае вернуть деньги не сможет, так как операция проведена. <...> Екатерине Волковой, скорее всего, придется попрощаться со своими деньгами, а впредь быть более бдительной и тщательно выбирать продавца, — отметила юрист.

Она добавила, что счет мошенников могут заблокировать лишь в случае, если в банк поступит «множество» обращений о возврате денег продавцу. Георгиева посоветовала не доверять непроверенным чатам и группам в соцсетях и мессенджерах. По словам адвоката, раскрываемость подобных дел невысока, так как деньги в большинстве случаев потерпевшие переводят добровольно.

Ранее Екатерина Волкова пожаловалась на навязчивых поклонников. По ее словам, после того как телефонный номер актрисы слили в Сеть, ей начали поступать «наглые» предложения от фанатов.