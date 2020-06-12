Доступ к эпизоду сериала «Башни Фолти» закрыли из-за расизма

https://static.news.ru/photo/3aa5dca0-aca0-11ea-987a-fa163e074e61_660.jpg Джон Клиз (справа). Кадр из сериала «Отель «Фолти Тауэрс» Фото: BBC Two

Британский стриминговый сервис UKTV закрыл доступ к эпизоду сериала «Башни Фолти» из-за расистских высказываний главного героя. Речь идёт о серии под названием «Немцы» (The Germans).

Персонаж Базил Фолти, роль которого исполнил Джон Клиз, неполиткорректно высказывается об игроках сборной Вест-Индии по крикету и индийцах, напоминает Би-би-си.

Мы на постоянной основе проводим оценку более старого контента, чтобы гарантировать, что он соответствует ожиданиям аудитории, и мы в особенности осведомлены о влиянии устаревшего языка, — говорится в заявлении платформы.

Ранее стриминговый сервис HBO Max принял решение временно убрать из каталога фильм «Унесённые ветром» из-за содержащихся в нём «противоречивых тем» о расовых различиях. Картину неоднократно подвергали критике из-за сцен, связанных с рабством, и того, как они преподносятся в фильме зрителю, писал NEWS.ru.