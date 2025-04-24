В России оценили перспективы возвращения в прокат голливудского кино Директор по прокату Дорофеев: причин для возвращения в РФ голливудского кино нет

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В данный момент возобновление показов голливудского кино в отечественных кинотеатрах не представляется возможным, заявил ТАСС директор по прокату «Русского репортажа» Роман Дорофеев. По его словам, возвращение западных фильмов в российский кинопрокат возможно лишь при условии восстановления деятельности иностранных киностудий в России.

Возвращение в официальный прокат фильмов-мейджоров возможно только в случае, если вернутся компании-представительства в РФ. На данный момент на это вроде бы нет оснований, и переговоры об этом, насколько мне известно, не ведутся, — сказал собеседник агентства.

Эксперт также обратил внимание на то, что в отсутствие продукции Голливуда в прокате увеличилось количество отечественных картин. Стало выходить больше независимых зарубежных и российских фильмов, занявших место голливудских. Дорофеев надеется, что зрители по достоинству оценят эти фильмы.

Возвращение голливудских кинокомпаний на российский рынок может произойти в период от одного до трех лет, считает глава сети кинотеатров «Синема Парк» Алексей Васясин. Он добавил, что представители обеих сторон сохраняют оптимизм относительно такого развития событий. Васясин выразил уверенность, что в конечном итоге сработает «принцип домино».

Ранее с инициативой ограничить показ западных фильмов выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Он обратил внимание на негативное влияние кинолент, пропагандирующих сюжеты об изменах и предсвадебных сомнениях. По мнению Иванова, подобный контент оказывает вредное воздействие на аудиторию.