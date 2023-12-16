Домогаров-младший рассказал, почему может не взять отца в свой фильм Домогаров-младший не отдаст отцу роль в экранизации романа Стругацких без проб

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Домогаров — младший

Актер Александр Домогаров очень хорошо смотрелся бы в экранизации романа братьев Стругацких «Отель „У погибшего альпиниста“», рассказал в интервью газете «Аргументы и факты» будущий режиссер фильма Александр Домогаров — младший. Он добавил, что всегда настаивает на кинопробах, и признался, что может отказать отцу в роли, если появятся более подходящие для роли актеры.

Папа бы очень хорошо смотрелся в этой истории! Он очень рад, что я занимаюсь «Отелем...». До этого надо дожить, но все может быть. Почему нет? Но все только через пробы. Надо, чтобы все сработало. Если не сработает, то извините, — сказал Домогаров-младший.

Молодой режиссер вспомнил, что однажды уже отказывал отцу после кастинга. По его словам, тогда один из актеров гораздо лучше подошел на роль персонажа в проекте. Также Домогаров-младший отметил, что к участию в съемках новой экранизации приглашен Константин Хабенский, но рабочая команда пока не получила согласия от артиста.

В конце октября появилась информация о том, что Домогарова-старшего отстранили от главной роли в Театре Моссовета в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Распоряжение подписали худрук Евгений Марчелли и директор Алексей Черепнев. Руководство потребовало от актера письменных объяснений в связи с отсутствием в театре и в стране 13 сентября. Домогарова заставили отчитаться о том, почему он находился на территориях, совершающих недружественные действия в отношении РФ.