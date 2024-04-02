«Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом побил зрительские рекорды «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом на Amazon посмотрели 50 млн зрителей

Фото: MGM/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джейк Джилленхол в фильме «Дом у дороги»

Ремейк фильма «Дом у дороги» привлек 50 млн зрителей на сервисе Amazon, побив рекорды стриминга, пишет The Hollywood Reporter. Однако компания не раскрывает, каким образом велись подсчеты. Предполагается, что 50 млн человек — лишь приблизительная цифра, которая учитывает просмотр фильма не отдельными пользователями, а целыми домохозяйствами.

Amazon утверждает, что боевик стал самым успешным стриминговым дебютом в истории компании. Однако методы подсчета зрителей остаются неизвестными. Так, за основу в подсчетах могли быть взяты как просмотры отдельной учетной записи за минуту фильма, так и деление времени просмотра всей картины по общему числу зрителей.

Премьера боевика состоялась 21 марта. Главного героя — бывшего бойца UFC — играет актер Джейк Джилленхол. По сюжету он становится вышибалой в закусочной под названием «Дом у дороги» во Флорида-Кис, где сталкивается с местной бандой. Оригинальный «Дом у дороги» вышел в 1989 году. Главную роль в фильме тогда сыграл актер Патрик Суэйзи.

В России 28 марта состоялась премьера драмеди «Сказки Гофмана», повествующей о девушке-библиотекаре Наде в Москве конца 1990-х — начала 2000-х. Главную роль в фильме сыграла Екатерина Вилкова («А зори здесь тихие»).

До этого в Сети появился первый трейлер сериала «Тень Чикатило», одну из ролей в котором исполнит шоумен и актер Дмитрий Нагиев. Премьера сериала состоится 4 апреля, лента включит в себя восемь эпизодов.