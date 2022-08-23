«Дом Дракона» бьёт рекорды просмотров: главное о приквеле «Игры престолов» Каким получился главный сериал года о битве за Железный трон

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Амедиатека

Самая ожидаемая премьера лета сериал «Дом Дракона» от HBO вышел на малые экраны всего мира. Первый же эпизод, показанный 22 августа, побил рекорд: его посмотрели 9,99 млн человек, собрав самую большую аудиторию в истории платного телевидения. Российские зрители могут увидеть приквел «Игры престолов» в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Королевские интриги, придворные страсти и масштабные баталии с огнедышащими драконами — NEWS.ru рассказывает, что известно о главном сериале года и почему нельзя пропустить новую битву за Железный трон.

Новые герои и детали сюжета в «Доме Дракона»

Спустя три года после выхода финальной серии «Игры престолов» поклонники фэнтези-саги Джорджа Мартина получили возможность вновь окунуться в вымышленный мир средневековой Европы. Масштабный эпос разворачивается примерно за 200 лет до событий основной истории, когда Вестеросом правила династия Таргариен. Спустя два века именно наследница этого рода Дейнерис Бурерожденная удерживала власть всего Средиземья при помощи прирученных ею драконов.

Поклонники «Игры престолов» не увидят полюбившихся героев, но смогут вычислить дальних родственников некоторых персонажей по знакомым фамилиям или по гербам на щитах. Главными действующими лицами первых эпизодов стали могущественные Таргариены.

Итак, Вестерос, 111 год. До рождения Дейнерис остаётся еще 170 лет. А пока их династия, которая управляет десятком драконов, находится на вершине власти. Государством правит приятный уравновешенный монарх Визерис I (Пэдди Консидайн). В отличие от жестоких родственников, он озабочен вопросами построения семейного счастья, а не расширения государственных границ. Все мысли короля направлены на скорое рождение ребенка, которого должна родить его жена Эймма Аррен (Шан Брук). Монарх ждет мальчика, первого сына и долгожданного наследника. Пока же у него есть только дочь Рейнира (героиню в юности играет Милли Олкок, в зрелости — Эмма Д’Арси). Она, как и все Таргариены, мастерски управляется с собственным драконом Сиракс и дружит с дочерью десницы короля Отто Хайтауэра.

Следом зрителя знакомят с младшим братом короля. Деймон Таргариен (Мэтт Смит) по прозвищу Порочный Принц обладает более скверным характером, чем его высокопоставленный родственник. Доказательством тому — кровожадные приказы на должности руководителя городской стражи Королевской Гавани (так называемых Золотых плащей). С позволения Таргариена преступникам нещадно отрубают руки, ноги и детородные органы.

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Амедиатека Деймон Таргариен (Мэтт Смит) по прозвищу Порочный Принц

Надежда Визериса на наследника оборачивается трагедией: мать и дитя погибают в муках. Таким образом, открывается главная интрига первых эпизодов, а возможно, и всего сезона: кто же унаследует Железный трон. Пока для одних это вожделенный символ власти, для других — в частности для Визериса — причина невыносимых физических страданий. Спина монарха покрывается гнойниками от одного соприкосновения с троном из ржавых мечей.

За что критики хвалят и ругают приквел «Игры престолов»?

Визуально «Дом Дракона» очень похож на «Игру престолов». Разве что драконов стало в несколько раз больше (всего их будет 17). Шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник не стали утяжелять приквел нововведениями и просто умело использовали имеющиеся детали. Однако в «Доме Дракона» нет сумасшедшего темпа, присущего «Игре престолов», сразу здесь никого не убивают.

Главный ресурс кинокритиков Rotten Tomatoes оценивает сериал на 85%. В то время как у «Игры престолов» всего на четыре пункта больше. Приквел получил преимущественно положительные оценки критиков по всему миру. The Guardian оценил проект как «вдохновляющее и впечатляющее продолжение в лучших традициях „Игры престолов“».

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Амедиатека

Издание Collider отдельно отмечает актёрскую игру Мэтта Смита, исполнявшего роль Деймона Таргариена. По мнению критика, звезда «Доктора Кто» удачно создал образ высокомерного и обаятельного принца-изгоя. Эксперты сходятся во мнении, что визуальные эффекты — главное украшение фильма. В особенности драконы. Если в «Игре престолов» они находились на грани вымирания и крайне редко появлялись на экране, то новый сериал дает вдоволь насладиться мастерством графических дизайнеров.

В «Доме Дракона» очень много всего, за что можно любить этот сериал и хотеть возвращаться к нему снова и снова. Тут и драконы, и сильная актерская игра, и куча сюжетных поворотов — мне не терпится узнать, куда всё это в итоге приведёт, — пишет Тереза Лаксон.

Однако у критиков возникли большие сомнения в том, что сериал сможет стать мировой сенсацией.

«Дом Дракона» никогда не станет восьмисезонной мировой сенсацией, какой в своё время был оригинальный сериал. Похоже, такие важные события случаются только один раз за эпоху, — пишет Ричард Лоусон из Vanity Fair.

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Амедиатека Король Визерис Таргариен (Пэдди Консидайн)

К другим проблемам «Дома Дракона» отнесли более локальный по сравнению с «Игрой престолов» сюжет. В новом сериале не стоит ждать таких же разнообразных персонажей и взаимоотношений между ними. К тому же в «Доме Дракона» слишком много внимания уделяется Таргариенам. По мнению критиков, такое вынужденное сужение рамок может навредить сериалу.

За первые шесть эпизодов «Дому Дракона» явно есть чем впечатлить, но сериал во многом снят очень аккуратно и безопасно. Будь это сцена с инцестом, расчленёнкой или ужасающими родами. Шоу нуждается в собственном голосе. И если этот голос никак не изменится, то мой интерес явно не доживёт до приближения следующей зимы, — пишет автор The Hollywood Reporter.

Новая музыка, к сожалению, тоже не сможет стать хитом. Хотя композитором вновь выступил Рамин Джавади. Нет в приквеле и фирменной трехмерной заставки. «Дом Дракона» начинается лишь с герба дома Таргариенов на темном фоне. В первом сезоне выйдет 10 серий. К радости поклонников, все эпизоды россияне смогут посмотреть одновременно со всем миром. Более того, фанаты саги точно дождутся продолжения: шоураннеры обещают не отодвигать Джорджа Мартина на второй план.