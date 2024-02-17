«Долго ковал свои способности»: Кологривый объяснил, почему его снимают Кологривый связал свой успех в кинематографе с долгой подготовкой и обучением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Звезда «Слова пацана» Никита Кологривый признался, что долго «ковал свои способности», поэтому его зовут сниматься в фильмы. Об этом актер заявил на показе фильма-сказки «По-щучьему велению» в Российской государственной детской библиотеке, передает NEWS.ru. По словам Кологривого, многие его коллеги «не могут махать ногой» и их надо долго обучать, в то время как он уже все умеет.

Я скажу тебе, что девять артистов, стоящих рядом со мной, не могут махать ногой. Их надо долго обучать, нанимать им тренера, чтобы они растягивали ножку, чтобы они могли ее задрать, а помимо того, чтобы они могли задрать ее не как в балете, а как в карате, им тоже это надо показать. Именно поэтому Никита Кологривый много снимается, потому что он потратил время на ковку своих способностей, — заявил он.

Мероприятие состоялось по случая Дня книгодарения. После показа кинокартины дети и родители смогли задать актеру интересующие их вопросы. Кологривый ответил даже на самые курьезные из них.

Ранее актер заявил, что ему не дали сыграть роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана», так как некие «богатые дяди» заплатили желтой прессе из-за страха, что он «влезет на пьедестал рядом с их детьми». По словам Кологривого, роль, в итоге доставшаяся Ивану Янковскому, предполагала умение боксировать, но такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо».