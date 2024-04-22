Дочь Пересильд рассказала, что думает о своих хейтерах Анна Пересильд: всегда знала о возможной критике в свой адрес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Пересильд

Актриса Анна Пересильд, снявшаяся в сериале «Слово пацана», рассказала, что всегда знала о том, что будет критика в ее адрес. Как она отметила в беседе с Пятым каналом, это нормально, когда тебя кто-то не любит.

Я всегда знала о том, что будет и критика, и похвала. Это мне кажется нормальным. Кто-то тебя любит, а кто-то — нет, — объяснила актриса.

Девушка отметила, что не принимает близко к сердцу высказывания недоброжелателей, поскольку она с самого начала знала, чего ожидать от популярности. Юная актриса прислушивается советов только компетентных для нее людей, поскольку такие слова и предложения мотивируют и помогают ей двигаться вперед.

Анна Пересильд часто общается со своим отцом, режиссером Алексеем Учителем, на профессиональные темы, и из многочисленных советов она выделила один самый главный.

Самое главное — жить в кадре и думать в кадре, — подчеркнула она.

Юная артистка стала лауреатом премии для начинающих актеров «Аванс» в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля.

Ранее режиссер Алексей Учитель заявил, что Анна Пересильд завысила планку, снявшись в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он отметил, что наследнице стоит быть крайне избирательной, выбирая новые проекты для съемок.