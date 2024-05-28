«Дочь уже не узнает»: Александр Петров рассказал об ошибках отцов Актер Петров назвал потерю связи с детьми главной ошибкой отцов

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Александр Петров

Многие отцы теряют связь со своими дочерьми в раннем возрасте, что значительно ухудшает их отношения, заявил актер Александр Петров в интервью Пятому каналу. По его словам, мужчины не могут наладить контакт с детьми, если долгое время не общались с ними и не интересовались их делами. Петров признался, что у него пока нет своих детей, однако у него есть свое видение на воспитание ребенка.

Часто папы упускают дочек и потом не общаются с ними годами. Потом эта дочь вырастает и уже не узнает папу. Она уже не понимает, папа ли это. Отец же, в свою очередь, тоже не понимает, как с дочерью разговаривать, — рассказал он.

Вместе с тем Петров подчеркнул, что в подростковом возрасте девочкам очень нужна помощь отца. Если же связь между ними была потеряна в раннем возрасте, то подростку будет сложно рассказать родителю о своих проблемах и поделиться с ним переживаниями. Актер уверен, что хороший отец должен оставаться другом своей дочери.

Дочь фантаста Кира Булычева Алиса Лютомская ранее заявила, что роль пирата Весельчака У в фильме «Сто лет тому вперед» стала для Александра Петрова большой актерской удачей. Она отметила, что ей понравилось то, как он воплотил образ персонажа.