Дочь Сергея Бодрова призналась, что не хочет брать фамилию мужа

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21-летняя Оля Бодрова редко отвечает на вопросы, связанные с погибшим в Кармадонском ущелье отцом, Сергеем Бодровым, считая, что это тема только для семейных разговоров.

Однако накануне в личном блоге она рассказала, что часто вспоминает об отце.

Мама даёт главные советы, как пережить трудности. Я не поменяла бы фамилию после замужества, — приводит слова девушки StarHit.

Стало известно, что в этом году она дебютировала в эпизодической роли в фильме «Калашников», который спродюсировал её дед Сергей Бодров.

Как писал NEWS.ru, сын Сергея Бодрова-младшего решил стать музыкантом и попробовать себя в рэпе. 17-летний Александр в конце января собрал коллектив единомышленников и записал на студии два трека, в которых говорится об уличных проблемах, друзьях, вечеринках и женщинах.