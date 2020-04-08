Дочь Пола Уокера выложила редкие кадры с погибшим актёром

https://static.news.ru/photo/07c80906-7984-11ea-91c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moviestore Collection/face to face/Global Look Press

Дочь звезды фильма «Форсаж» Пола Уокера, Медоу, опубликовала редкое видео с актёром, который погиб в 2013 году в автокатастрофе.

На видео, выложенном в Instagram, девушка разыграла своего отца на его день рождения, подкравшись к нему, чтобы его напугать.

Никогда не думала, что поделюсь этим, но сейчас это показалось хорошей идеей, — подписала ролик она.

В 2017 году Медоу Уокер удалось доказать вину компании Porsche в гибели её отца. По её словам, отец погиб, находясь на пассажирском сиденье автомобиля модели Carrera GT, из-за неисправности ремня безопасности, писал NEWS.ru.