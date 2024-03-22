Дочь Пескова снялась в кино: что за фильм, сюжет, актеры, когда выйдет

Фото: Атмосфера кино

«Исполняющий обязанности»

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова снялась в кино. Что за фильм выйдет с ней, какую роль она сыграла?

Кого сыграет дочь Пескова в кино

Супруга пресс-секретаря президента, олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала StarHit, что в кино снялась ее младшая дочь Надежда. Девушка сыграла небольшую роль в семейной комедии «Исполняющий обязанности». Сама Навка появилась в ленте в качестве камео.

«Я знаю, что Надя имеет все таланты для этого [для съемок в кино]. У нее небольшая роль, всего две съемочные смены. Но мне показалось это интересным. Для Нади это хорошая возможность увидеть, что собой представляет профессия актера, и понять, нравится ли она ей! Ну а я уже прицепом за ней пошла», — рассказала Навка.

Фигуристка рассказала, что предложение принять участие в съемках семейной комедии поступило от ее подруги — генерального продюсера кинокомпании «Русский север» Елены Север, знакомой зрителям по ленте «Пилигрим». Навка часто делилась с продюсером желанием Нади попробовать себя в качестве актрисы, поэтому она приняла решение предоставить эту возможность 9-летней Надежде.

Фото: Атмосфера кино Надежда Пескова на съемках фильма «Исполняющий обязанности»

Как Пескова справилась со съемками

Работа далась Наде непросто. Как рассказала Север, за несколько дней до съемок девочка почувствовала себя нехорошо. У Нади поднялась температура, из-за чего Навка хотела оставить дочь дома лечиться, а не везти на площадку.

«У нее была небольшая температура, и Таня сказала, что, наверное, ничего не получится. Но Надя просто рыдала и говорила, что она безумно хочет сниматься. И она настояла на своем, потому что это действительно было ее мечтой», — рассказала Север.

Кроме того, у Нади очень плотный график. Девочка встает в 06:45, а уже через полчаса садится в машину, чтобы к 8 часам быть в школе. После уроков дочь Навки и Пескова обедает и идет на тренировку по фигурному катанию, которая заканчивается около 18:00 или 19:30. В перерывах Надя старается выполнить домашнее задание.

«12-часовой рабочий день — это очень сложно. Моя Надя буквально через три часа работы на площадке сказала, что хочет домой. Но посмотрим, что будет дальше. Я уверена в том, что она прекрасна, ей очень подходит эта роль! И вообще, если вы заметили, Надя очень смело чувствует себя перед камерами, быстро запоминает все слова и не стесняется», — отметила Навка.

При этом олимпийская чемпионка отметила, что не видит Надю в киноиндустрии до наступления совершеннолетия. Навка полагает, что съемки отнимают много времени, которое в возрасте Нади следует тратить на получение образования, а задуматься о построении актерской картеры можно после 18 лет.

О чем фильм с дочерью Пескова

Комедия «Исполняющий обязанности» рассказывает о детском доме, который хотят снести бизнесмены. Предприниматели хотят построить на месте учреждения парк развлечений.

Директор детского дома дядя Саша вместе со своими подопечными борется за сохранение детского дома, поэтому глава строительной компании Борисов нанимает экспертов по решению спорных вопросов — Полунину и Чижикова.

Надя Пескова предстанет в картине в роли самой себя. Девочка приедет поддержать аукцион в защиту детского дома и выступит на льду.

Съемки проходили на территории усадьбы Знаменка в Петергофе. Главные роли в картине исполнили Антон Батырев, Александр Самойленко, Дмитрий Хрусталев, Игорь Жижикин, Елена Север, Михаил Евланов. Выход фильма на экраны запланирован на весну 2025 года.

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