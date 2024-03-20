Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Летучий корабль», который снял Илья Учитель — младший. Режиссер появился на красной дорожке со своим отцом, выступившим в качестве продюсера картины. С Учителем-старшим была его дочь от Юлии Пересильд 14-летняя Анна.

Девушка запомнилась многим по роли Айгуль в сериале «Слово пацана». На показе «Летучего корабля» Анна появилась в бархатном коротком платье и туфлях марки Balenciaga, которые стоят примерно от 129 тысяч рублей.

К примеру, костюм певицы Полины Гагариной был дешевле обуви дочери Пересильд. Исполнительница песни «Драмы больше нет» появилась в жакете и юбке розового цвета марки Botrois, общая стоимость комплекта чуть превышала 50 тысяч рублей. Гагарина взяла на премьеру проекта дочь Мию, родившуюся в ее браке с Дмитрием Исхаковым. Певица состоит с отцом девочки в разводе.

В фильме Учителя-младшего роль влюбленного в царскую дочь матроса сыграл Александр Метелкин, знакомый зрителям по фильму «Перевал Дятлова». Роль капризной и своенравной Забавы исполнила Ксения Трейстер, а ее экранным отцом стал Леонид Ярмольник. Коварного Поля, сватающегося к царевне, сыграл Андрей Бурковский.

Режиссер мультфильма «Летучий корабль» Гарри Бардин ранее высказался о ремейке Ильи Учителя. Как заявил NEWS.ru создатель советского проекта, он не будет смотреть «это хамство».

Снимки гостей премьеры фильма «Летучий корабль» — в фотогалерее NEWS.ru.

Актер Ярмольник на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Актер Ярмольник на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Акриса Анна Пересильд на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Акриса Анна Пересильд на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Режиссер Алексей Учитель на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Режиссер Алексей Учитель на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Александр Метелкин на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Актер Александр Метелкин на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Певец IVAN на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Певец IVAN на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актер Александр Олешко на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Актер Александр Олешко на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Писатель, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Писатель, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Бизнесвумен Полина Киценко на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве с дочкой

Фото: Наше Кино

Бизнесвумен Полина Киценко на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве с дочкой

Полина Гагарина с дочкой на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Полина Гагарина с дочкой на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Юлия Пересильд на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Юлия Пересильд на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Юлия Пересильд с дочерями Анной и Марией на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Юлия Пересильд с дочерями Анной и Марией на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Актриса Маруся Климова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Актриса Маруся Климова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Илья Учитель, Анна Пересильд и Алексей Учитель на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Илья Учитель, Анна Пересильд и Алексей Учитель на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Сергей Жуков с детьми на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Сергей Жуков с детьми на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Екатерина Стриженова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Екатерина Стриженова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Марьяна Спивак и Антон Кузнецов с сыном на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Марьяна Спивак и Антон Кузнецов с сыном на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Павел Ворожцов на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Павел Ворожцов на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Маргарита Овсянникова и Филипп Киркоров с сыном Мартином на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Маргарита Овсянникова и Филипп Киркоров с сыном Мартином на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Марина Ворожищева с дочкой на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Марина Ворожищева с дочкой на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Юлия Барановская с сыновьями на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Юлия Барановская с сыновьями на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Тимур Родригес и Катя Кабак на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Тимур Родригес и Катя Кабак на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Александр Стриженов с дочерью Александрой на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Александр Стриженов с дочерью Александрой на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Ирина Апексимова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Ирина Апексимова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Полина Гагарина на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Фото: Наше Кино

Полина Гагарина на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве