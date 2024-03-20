Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Летучий корабль», который снял Илья Учитель — младший. Режиссер появился на красной дорожке со своим отцом, выступившим в качестве продюсера картины. С Учителем-старшим была его дочь от Юлии Пересильд 14-летняя Анна.
Девушка запомнилась многим по роли Айгуль в сериале «Слово пацана». На показе «Летучего корабля» Анна появилась в бархатном коротком платье и туфлях марки Balenciaga, которые стоят примерно от 129 тысяч рублей.
К примеру, костюм певицы Полины Гагариной был дешевле обуви дочери Пересильд. Исполнительница песни «Драмы больше нет» появилась в жакете и юбке розового цвета марки Botrois, общая стоимость комплекта чуть превышала 50 тысяч рублей. Гагарина взяла на премьеру проекта дочь Мию, родившуюся в ее браке с Дмитрием Исхаковым. Певица состоит с отцом девочки в разводе.
В фильме Учителя-младшего роль влюбленного в царскую дочь матроса сыграл Александр Метелкин, знакомый зрителям по фильму «Перевал Дятлова». Роль капризной и своенравной Забавы исполнила Ксения Трейстер, а ее экранным отцом стал Леонид Ярмольник. Коварного Поля, сватающегося к царевне, сыграл Андрей Бурковский.
Режиссер мультфильма «Летучий корабль» Гарри Бардин ранее высказался о ремейке Ильи Учителя. Как заявил NEWS.ru создатель советского проекта, он не будет смотреть «это хамство».
Снимки гостей премьеры фильма «Летучий корабль» — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Наше Кино
Актер Ярмольник на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Акриса Анна Пересильд на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Режиссер Алексей Учитель на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Актер Александр Метелкин на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Певец IVAN на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Актер Александр Олешко на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Писатель, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Бизнесвумен Полина Киценко на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве с дочкой
Фото: Наше Кино
Полина Гагарина с дочкой на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Юлия Пересильд на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Юлия Пересильд с дочерями Анной и Марией на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Актриса Маруся Климова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Илья Учитель, Анна Пересильд и Алексей Учитель на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Сергей Жуков с детьми на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Екатерина Стриженова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Марьяна Спивак и Антон Кузнецов с сыном на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Павел Ворожцов на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Маргарита Овсянникова и Филипп Киркоров с сыном Мартином на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Марина Ворожищева с дочкой на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Юлия Барановская с сыновьями на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Тимур Родригес и Катя Кабак на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Александр Стриженов с дочерью Александрой на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Владимир Вдовиченков и Елена Лядова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве
Фото: Наше Кино
Ирина Апексимова на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве