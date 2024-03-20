Дочь Пересильд пришла в туфлях за 130 тысяч: премьера «Летучего корабля»

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Акриса Анна Пересильд на премьере фильма «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в Москве

Накануне в Москве состоялась премьера фильма «Летучий корабль», который снял Илья Учитель — младший. Режиссер появился на красной дорожке со своим отцом, выступившим в качестве продюсера картины. С Учителем-старшим была его дочь от Юлии Пересильд 14-летняя Анна.

Девушка запомнилась многим по роли Айгуль в сериале «Слово пацана». На показе «Летучего корабля» Анна появилась в бархатном коротком платье и туфлях марки Balenciaga, которые стоят примерно от 129 тысяч рублей.

К примеру, костюм певицы Полины Гагариной был дешевле обуви дочери Пересильд. Исполнительница песни «Драмы больше нет» появилась в жакете и юбке розового цвета марки Botrois, общая стоимость комплекта чуть превышала 50 тысяч рублей. Гагарина взяла на премьеру проекта дочь Мию, родившуюся в ее браке с Дмитрием Исхаковым. Певица состоит с отцом девочки в разводе.

В фильме Учителя-младшего роль влюбленного в царскую дочь матроса сыграл Александр Метелкин, знакомый зрителям по фильму «Перевал Дятлова». Роль капризной и своенравной Забавы исполнила Ксения Трейстер, а ее экранным отцом стал Леонид Ярмольник. Коварного Поля, сватающегося к царевне, сыграл Андрей Бурковский.

Режиссер мультфильма «Летучий корабль» Гарри Бардин ранее высказался о ремейке Ильи Учителя. Как заявил NEWS.ru создатель советского проекта, он не будет смотреть «это хамство».

Снимки гостей премьеры фильма «Летучий корабль» — в фотогалерее NEWS.ru.