Анастасия Годунова, дочь певца Евгения Осина, сыграет в фильме режиссёра Андрея Загорского «Буду рядом» Юлию Началову.
Загорский захотел снять кинокартину о жизни певицы сразу после её смерти в марте 2019 года. По его словам, по размаху лента не будет уступать работам Алексея Учителя и Андрея Звягинцева.
Фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое, — рассказал режиссёр в беседе с Teleprogramma.pro, добавив, что бюджет картины составит около 100 млн рублей.
Лента расскажет о разных периодах жизни Началовой — детстве, юности и её последних годах. Годунова сыграет исполнительницу в подростковом возрасте. В нескольких сценах зрители также увидят знаменитую Валентину Талызину.
Съёмки стартуют в конце сентября, после того, как исполнится полгода со дня смерти Юлии Началовой и её отец унаследует авторские права на песни.
Ранее News.ru писал, что ЮлияНачалова умерла на 39-м году жизни. Отец исполнительницы рассказал, что причиной стала остановка сердца, которую спровоцировал сильнейший воспалительный процесс.