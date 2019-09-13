https://static.news.ru/photo/aff9e29c-d54d-11e9-8073-fa163e074e61_660.jpg Настя Годунова Фото: nastiagodunova/vk.com

Анастасия Годунова, дочь певца Евгения Осина, сыграет в фильме режиссёра Андрея Загорского «Буду рядом» Юлию Началову.

Загорский захотел снять кинокартину о жизни певицы сразу после её смерти в марте 2019 года. По его словам, по размаху лента не будет уступать работам Алексея Учителя и Андрея Звягинцева.

Фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое, — рассказал режиссёр в беседе с Teleprogramma.pro , добавив, что бюджет картины составит около 100 млн рублей.

Лента расскажет о разных периодах жизни Началовой — детстве, юности и её последних годах. Годунова сыграет исполнительницу в подростковом возрасте. В нескольких сценах зрители также увидят знаменитую Валентину Талызину.

Съёмки стартуют в конце сентября, после того, как исполнится полгода со дня смерти Юлии Началовой и её отец унаследует авторские права на песни.