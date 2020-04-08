Дочь Миллы Йовович исполнила песню про Антошку

https://static.news.ru/photo/512ec65c-79ac-11ea-9c9e-fa163e074e61_660.jpg Эвер Габо Андерсон Фото: evergaboanderson/instagram.com

Американская актриса Эвер Габо Андерсон, дочь артистки Милы Йовович и британского режиссёра Пола У. С. Андерсона, спела на русском песню про Антошку.

Эвер опубликовала в Instagram видео, на котором она с сестрой Дэшилл танцует и поёт под аккомпанемент фортепиано.

Кроме того, 12-летняя актриса сказку о крысе Поле и жабе Ларисе, которую она написала на русском языке. Её мама заявила, что Эвер каждый день занимается русским языком.

Как писал NEWS.ru, Эвер Габо Андерсон исполнит роль Венди в новой экранизации историй шотландского писателя Джеймса Барри о Питере Пэне. Режиссёром и одним из авторов сценария фильма, получившего название Peter Pan & Wendy («Питер Пэн и Венди»), стал Дэвид Лоури.