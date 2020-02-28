Дочь Максима Виторгана Полина восхитила публику своей красотой и талантом на показе премьеры «Очень женские истории». Премьера картины, в которой снялась 23-летняя дочь экс-супруга Ксении Собчак, прошла в Москве.
Поддержать Полину пришла её мама и первая жена Максима Виторгана Виктория Верберг, которая опубликовала снимок с дочерью в своём микроблоге.
Поклонники буквально засыпали молодую девушку комплиментами, отметив и её красоту, и актёрский талант. У актрисы Виктории Верберг двое детей от Виторгана. Кроме дочери Полины она воспитывает их общего сына — 20-летнего Даниила.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Максим Виторган признался, что после развода с телеведущей Ксений Собчак стал чаще обращать внимание на молодых девушек. По его словам, это взаимно. Они сами пытаются привлечь его внимание.
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