https://static.news.ru/photo/6d658494-5a87-11ea-9a68-fa163e074e61_660.jpg Максим Виторган Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь Максима Виторгана Полина восхитила публику своей красотой и талантом на показе премьеры «Очень женские истории». Премьера картины, в которой снялась 23-летняя дочь экс-супруга Ксении Собчак, прошла в Москве.

Поддержать Полину пришла её мама и первая жена Максима Виторгана Виктория Верберг, которая опубликовала снимок с дочерью в своём микроблоге.

Поклонники буквально засыпали молодую девушку комплиментами, отметив и её красоту, и актёрский талант. У актрисы Виктории Верберг двое детей от Виторгана. Кроме дочери Полины она воспитывает их общего сына — 20-летнего Даниила.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Максим Виторган признался, что после развода с телеведущей Ксений Собчак стал чаще обращать внимание на молодых девушек. По его словам, это взаимно. Они сами пытаются привлечь его внимание.