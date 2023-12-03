Дочь известного российского актера попала в больницу с анорексией Актер Астахов рассказал о лечении дочери от анорексии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Сергей Астахов рассказал в шоу «Секрет на миллион» в эфире НТВ, что его дочь Мария страдает от анорексии. Артист признался, что заплатил за ее лечение 600 тысяч рублей.

Я понимаю, что это нездоровая ситуация. Поэтому четко сказал: «Пойдешь в больницу», — сообщил Астахов.

По словам актера, в один день его дочь решила перестать есть ради похудения. Он добавил, что она также пыталась сбросить несколько килограммов с помощью сомнительных таблеток.

В какой-то момент организм дочери перестал воспринимать еду, рассказал Астахов. Однажды они сидели в ресторане, и после того, как она съела рис с креветками, ей стало плохо.

Астахов подчеркнул, что это длилось несколько лет. В итоге он заставил дочь обратиться к врачу. Артист утверждает, что теперь он знает об анорексии буквально все. Он назвал эту болезнь сложной. Астахов признался, что сильно переживает за здоровье дочери.

Артист отметил, что сейчас его дочь при росте 172 см весит 48 кг. Он сказал, что не знает, почему у дочери появился этот недуг.

По мнению Астахова, узнать первопричину болезни уже нельзя. Он не исключил, что мог сделать дочери замечание по поводу фигуры, которое впоследствии сподвигло ее на отказ от пищи.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая высказала мнение, что кукла Барби пропагандирует у детей анорексию и различные болезни. По мнению парламентария, девочки могут стремиться походить внешностью на популярную игрушку, используя опасные способы.