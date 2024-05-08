Дочь Иннокентия Смоктуновского рассказала, как он бежал из плена Мария Смоктуновская: отец попросил у немцев попить воды и спрятался под мостом

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Иннокентий Смоктуновский

Иннокентию Смоктуновскому удалось спрятаться под мостом, когда немцы переправляли военнопленных из одного лагеря в другой, рассказала NEWS.ru дочь актера Мария Смоктуновская. Она добавила, что актер сильно рисковал, но решился, потому что условия были невыносимые.

Отец рассказывал, что в плену было невыносимо. И вот когда их вели из лагеря в лагерь, перегоняли через мост, он спросил у конвоира жестом, можно ли спуститься за водой, и тот тоже жестом ему показал, что можно. Отцу удалось скрыться и чудом сбежать, — рассказала Смоктуновская.

Иннокентий Смоктуновский попал в плен к немцам во время боев под Киевом. По словам дочери, условия в лагере для военнопленных были страшные, поэтому, несмотря на риск быть расстрелянным на месте, актер решился на побег, и ему повезло.

Он добрел до деревни, его спасла украинская женщина, за укрытие военнопленного ей угрожал расстрел, она выходила отца. В течение месяца он приходил в себя, потому что у него была дизентерия, он был ужасно ослаблен, — сказала Смоктуновская.

Актер Иннокентий Смоктуновский не любил говорить о войне и не рассказывал о факте плена: в послевоенные годы побывавшие в фашистских лагерях и выжившие солдаты считались предателями Родины.

Иннокентий Смоктуновский был призван на фронт в 1943 году, война закончилась для него в маленьком немецком городе недалеко от Берлина. Актер дослуживал еще полгода, прежде чем вернулся домой.

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