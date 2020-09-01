Дочь Алексея Панина сыграла первую роль в кино

Дочь актёра Алексея Панина дебютировала в кино в срежиссированном её отцом фильме «Я вернулся».
13-летняя Анна Панина сыграла в фильме одну из главных ролей. Кроме неё в киноленте снялись Алексей Епифанцев, Никита Джигурда, Александр Головин, Константин Мурзенко,
Премьера состоялась в гостинице «Юность», куда поддержать молодую актрису приехала бабушка Татьяна Власова.
Про Лёшу столько фейков в сети бродит, ничему не верьте, он крутой актёр и режиссёр, — заявил на премьере актёр Никита Джигурда.
Издание отмечает, что фильм «Я вернулся» близок по духу к работам режиссёра Алексея Балабанова.
Сам Алексей Панин отметил поддержку со стороны артистов, подчеркнув, что все актёры работали над новым фильмом без гонораров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Панин страдает раздвоением личности.
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