Дочь Алексея Панина сыграла первую роль в кино

Фото: Кадр из трейлера «Я вернулся»/vk.com

Российский актёр Юрий Борисов стал гостем шоу «вДудь» журналиста и блогера Юрия Дудя. Артист известен по ролям в фильмах «Т-34» и «Бык» и сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».

В видео показали поездку Борисова и Дудя в город Нальчик. Во время беседы артист рассказал, откуда у него квартира в центре Москвы и сколько он зарабатывает. Ролик с интервью опубликован...