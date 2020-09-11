Дочь Алексея Панина сообщила, что начала общаться с матерью

https://static.news.ru/photo/d3edd076-f470-11ea-9d62-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Алексея Панина Анна начала общаться с матерью. Она живёт со звёздным отцом, к которому переехала из-за конфликтов с матерью.

Теперь девочка утверждает, что её отношения с матерью наладились.

Сейчас Панин получил вид на жительство в Испании, он купил там квартиру, но часто летает в Россию по работе, к тому же у него там остались мама и дочь, пишет StarHit.

У нас нет денег в достаточном количестве, чтобы их перевезти. Поэтому пока я живу на две страны. Нюся обязательно ко мне в Испанию будет приезжать, — рассказал изданию актёр.

Дочь Панина Анна за это время начала общаться с матерью, которая сама сделала первый шаг: позвонила дочери.

Я сначала держала позу, но потом перестала обижаться на неё. А папа, кстати, никогда не был против моего общения с мамой, — рассказала 12-летняя дочь звезды фильма «Жмурки».

Недавно дочь Панина дебютировала в кино, сыграв одну из ролей в картине отца «Я вернулся». По словам девочки, больше всего она боялась кого-либо подвести. Но сниматься ей понравилось, и школьница надеется, что после этого фильма ей поступят ещё какие-то предложения.

Сам Алексей Панин своей работой остался недоволен. Он заявил, что им «испоганили» 80% материала из-за того, что камера на съёмках не была настроена как следует.

Кино надо снимать с профессионалами. Я снимал кино с дилетантами. На мне в этой картине было всё — вплоть до того, что мне нужно было контролировать, во сколько привезут сосиски на съёмочную площадку, — поделился переживаниями актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 12-летняя Анна Панина сыграла в фильме одну из главных ролей. Кроме неё в киноленте снялись Алексей Епифанцев, Никита Джигурда, Александр Головин, Константин Мурзенко.