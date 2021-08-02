Добронравов оправдал Кикабидзе после скандала из-за слов о России

Народный артист РФ Фёдор Добронравов прокомментировал скандал вокруг своего коллеги Вахтанга Кикабидзе. Грузинский актёр, по сообщениям СМИ, негативно высказался в отношении нашей страны. При этом Добронравов, который участвовал в съёмках сериала «Сваты-7» вместе с Кикабидзе, заявил, что информация не соответствует действительности. Об этом сообщил портал «Утро.ру».

Он прекрасно настроен по отношению к нам, — заявил Добронравов.

Многие зрители ранее заметили, что к актёрским талантам легендарного грузинского артиста никто претензий не имеет. А вот то, что Кикабидзе неоднократно негативно высказывался в сторону России и нелестно отзывался о президенте РФ Владимире Путине, покоробило многих.

Добронравов в свою очередь добавил, что во время съёмок сериала в Грузии, народный артист не заметил ненависти со стороны местных жителей. По его мнению, простой грузинский народ не участвует в политических играх, а настроение, транслируемое властью, и отношение общественности к России — это разные вещи.

Он также отметил, что многие грузины до сих с ностальгией вспоминают времена, когда Грузия была частью СССР.

Ранее стало известно, что россияне крайне негативно отреагировали на появление некогда любимого советского актёра Вахтанга Кикабидзе в сериале «Сваты-7». Поклонники высказали на фанатской страничке сериала недовольство появлением грузинского актёра.