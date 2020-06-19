Добронравов из «Сватов» снялся с тремя своими внучками

https://static.news.ru/photo/afac011a-b1f4-11ea-be40-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Добронравов Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Фото звезды «Сватов» Фёдора Добронравова в окружении трёх внучек появилось на его фанатской страничке. Актёр держит на руках козлёнка, рядом стоят три маленькие девочки — Варвара, Василиса и Вероника.

Красивый кадр вызвал умиление поклонников актёра. Они сразу оценили снимок и осыпали актёра и его внучек комплиментами.

Фёдор Добронравов со своими прекрасными внучками, — гласит подпись к фото.

Актёр много лет женат на Ирине Добронравовой, с которой он вместе учился в школе. Жена звезды сериала работала воспитателем в детском саду. У них двое сыновей — Виктор и Иван, они тоже актёры.

Внучки Добронравова Варвара и Василиса — дочки Виктора, а Вероника — Ивана, ей всего два года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Фёдор Добронравов рассказал, что все ключевые актёры будут задействованы в седьмом сезоне сериала «Сваты». Добронравов напомнил, что работа над проектом идёт, но съёмки пришлось приостановить, чтобы дождаться смены времени года.