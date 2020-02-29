https://static.news.ru/photo/d830af08-5b07-11ea-921f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clemens Niehaus via imago-images.de/Global Look Press

Фильм «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Франса отмечен призом зрительских симпатий в программе «Панорама» Берлинского международного кинофестиваля.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Берлинале. Картина номинанта премии «Оскар» повествует о людях, которые помогали представителям ЛГБТ выехать из Чеченской Республики.

В рамках «Панорамы» традиционно демонстрируются новые авторские фильмы, затрагивающие противоречивые вопросы или имеющие уникальный эстетический стиль. Часто эти ленты вызывают большой общественный резонанс и широкое обсуждение.

Дэвид Франс номинировался на «Оскар» в 2013 году с фильмом «Как победить чуму».

Как ранее сообщал NEWS.ru, в рамках юбилейного 70-го Берлинале гостям фестиваля показали новые российские фильмы и сериалы на презентации Created in Moscow. Посетители мероприятия посмотрели фильмы «Лёд-2», «Особо опасен», «Вторжение», «Сталинград», а также картину «Спутник», которая ещё не появилась в российском прокате.