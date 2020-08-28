Дмитрий Певцов после возвращения из Крыма заболел пневмонией

https://static.news.ru/photo/24ec2f66-e956-11ea-a5ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дмитрий Певцов, вероятно, не сможет принять участие в открытии театрального сезона в «Ленкоме». Актёр заболел после возвращения из Крыма.

Как стало известно «Московскому комсомольцу», Певцов отдыхал на Крымском полуострове с семьёй. Вернувшись домой, актёр почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью. Врачи подозревали коронавирусную инфекцию, но анализы этот диагноз не подтвердили. Однако обследование показало, что у звезды «Ленкома» пневмония.

Певцову прописан постельный режим и на сцену в ближайшее время он выйти не сможет. При этом открываться театральный сезон в «Ленкоме» должен был спектаклем именно с его участием. На 2 сентября намечен показ «Капкана» — последней постановки Марки Захарова. Певцов исполняет в ней роль Иосифа Сталина. Администрация театра может заменить «Капкан» на другой спектакль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главе Тувы Шолбану Кара-оолу диагностировали пневмонию. Сам региональный лидер заявлял, что повторно заразился коронавирусом.