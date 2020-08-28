Дмитрий Певцов после возвращения из Крыма заболел пневмонией

Дмитрий Певцов, вероятно, не сможет принять участие в открытии театрального сезона в «Ленкоме». Актёр заболел после возвращения из Крыма.
Как стало известно «Московскому комсомольцу», Певцов
Певцову прописан постельный режим и на сцену в ближайшее время он выйти не сможет. При этом открываться театральный сезон в «Ленкоме» должен был спектаклем именно с его участием. На 2 сентября намечен показ «Капкана» — последней постановки Марки Захарова. Певцов исполняет в ней роль Иосифа Сталина. Администрация театра может заменить «Капкан» на другой спектакль.
Ранее NEWS.ru сообщал, что главе Тувы Шолбану Кара-оолу диагностировали пневмонию. Сам региональный лидер заявлял, что повторно заразился коронавирусом.
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