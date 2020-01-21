В отеле «Беверли-Хиллз» в Калифорнии состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус». В одном зале собрались главные киногерои 2019 года. Среди них были Хоакин Феникс, в итоге получивший награду за драматическую роль в «Джокере», Рене Зеллвегер, исполнившая лучшую роль в ленте «Джуди» режиссёра Руперта Гулда, и Квентин Тарантино, которого наградили за сценарий к кинокартине «Однажды в... Голливуде». Победу в номинации «Лучший драматический фильм» одержала кинолента «1917», а полюбившийся многим «Чернобыль» телеканала HBO стал лидером среди коротких сериалов. Кадры с главной предоскаровской премии года — в галерее NEWS.ru.