21 января отмечает 60-летний юбилей народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян. Первую роль в кино Дмитрий сыграл ещё будучи школьником — в 1976 году он снялся в фильме «Розыгрыш» режиссёра Владимира Меньшова. По окончании театрального училища им. Щепкина Харатьян продолжил активно сниматься, в его фильмографии более 80 картин, среди них снискавшие популярность «Зелёный фургон», «Гардемарины, вперёд!» и многие другие.
Кадр из фильма «Зелёный фургон»
kharatyan.com
Актёр Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки
Евгения Новоженина/РИА Новости
www.kinopoisk.ru
«Фотографии на стене» (1978)
kino-teatr.ru
«Гардемарины, вперёд!» (1987)
kino-teatr.ru
«Виват, гардемарины!» (1991)
«Мордашка» (1990)
kino-teatr.ru
«Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993)
kino-teatr.ru
Дмитрий Харатьян и Владимир Путин. Церемония вручения государственных наград 29 апреля 2008 года
kremlin.ru
Дмитрий Харатьян с композитором и режиссёром Еленой Суржиковой (справа), певицей Оксаной Науменко и Максимом Фёдоровым. Ноябрь 2010 года
Wikimedia
Актёр Дмитрий Харатьян (Людовик XIV) и актриса Евгения Крюкова (Лавальер) в фильме режиссёра Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Возвращение мушкетёров»
РИА Новости
Актёр, председатель попечительского совета коллектива Дмитрий Харатьян на пресс-конференции, посвящённой 25-летию детского музыкального театра «Домисолька»
Александр Щербак/ТАСС
Открытие кинофестиваля детских и семейных фильмов «Солнечный остров» в Крыму
Сергей Мальгавко/ТАСС
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