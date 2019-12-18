https://static.news.ru/photo/0980ad9c-2228-11ea-98e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: HBO

Художник по костюмам Мишель Клэптон рассказала, какой подтекст несла белая меховая шуба Дейнерис в восьмом сезоне сериала «Игра престолов».

По её словам, первоначально нужно было подготовить героиню к северным холодам, однако потом пришла мысль о том, что Дейнерис впервые делает что-то не для себя, начав совершать поступки ради любви, отложив достижение своих целей.

Эта идея мне очень понравилась, когда я работала над её шубой: она видит себя спасительницей, ангелом. Когда она приземляется на этом драконе, она похожа на ангела милосердия, — поделилась дизайнер.

Клэптон уточнила, что белый цвет символизирует чистоту и холодность героини, а также проводит параллели с белыми ходоками. Поэтому, пояснила она, костюм является намёком на будущее превращение в Безумную королеву, передаёт Independent.

Как писал NEWS.ru, ранее неизвестные опубликовали в Сети вырезанные сцены из финального сезона американского сериала «Игра престолов». В видео попали кадры из третьей серии «Долгая ночь» с участием Тириона, Сансы, Миссандеи и Джилли.