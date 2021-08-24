Стриминговый сервис Disney+ выпустит сериал по мотивам романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Игровой сериал получил название «Наутилус», передаёт The Hollywood Reporter.

Сериал будет включать в себя десять серий. Проект посвящён предыстории капитана Немо и его подводной лодки. По сюжету Немо, индийский принц, попавший в плен к Ост-Индской компании, хочет отомстить тем, кто отнял у него всё. Параллельно вместе с командой он открывает волшебные подводные миры.

Известно, что съёмки «Наутилуса» запланированы на начало 2022 года. По данным СМИ, сценарий шоу напишет Джеймc Дормер («Великолепные Медичи», «Беовульф»). Он же выступит продюсером проекта наряду с Ксавье Маршаном и Анандом Такером.

Примечательно, что Disney уже бралась за экранизацию романа. В 1954 году вышел одноимённый фильм, где капитана Немо сыграл Джеймс Мейсон, а Кирк Дуглас — Неда Лэнда.

Ранее сообщалось, что на Netflix 23 августа вышел спин-офф сериала «Ведьмак». Мультфильм, получивший название «Ведьмак: Кошмар волка», рассказывает историю Весемира, наставника будущих охотников на монстров.